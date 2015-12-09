私たちのファンページに参加してください
Karacatica_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 866
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
インディケータ Karacatica_HTF_Signalは、トレンドの傾向、または選択されたバーでのトレンドまたは取引傾向のカラー表示のグラフィックオブジェクトとしてインディケータKaracaticaから取引の為のシグナルを出力したり、取引実行の為にシグナルがある時にアラートやプッシュ通知をしたりします。
もし選択したバーでトレンドが続く場合、インディケータは右向き且つトレンドの傾向に相応した色の矢印のグラフィックオブジェクトでシグナルを出します。もし選択したバーでトレンドの変化が起きた場合、インディケータは取引実行傾向に相応した色と方向の斜線の矢印のオブジェクトでシグナルを出します。
インディケータの全ての入力パラメータは3つの大きなグループに分けることができます。
- インディケータKaracaticaの入力パラメータ
//+------------------------------------------------+ //| インディケータの入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融資産 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // インディケータの計算の為のインディケータの時間軸 input int iPeriod=70; // インディケータの期間
- インディケータの可視化の為に必要なインディケータKaracatica_HTF_Signalの入力パラメータ
//---- インディケータの可視化設定 input uint SignalBar=0; // シグナル取得の為のバーのナンバー（0から現在のバー） input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // インディケータの記号名 input color UpSymol_Color=Lime; // 成長シンボルの色 input color DnSymol_Color=Magenta; // 下落シンボルの色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // インディケータの名前の色 input uint Symbols_Size=60; // シグナルのシンボルのサイズ input uint Font_Size=10; // インディケータ名のフォントの大きさ input int X_1=5; // 水平の名前のオフセット input int Y_1=-15; // 垂直の名前のオフセット input bool ShowIndName=true; // インディケータ名の反映 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 配置角 input uint X_=0; // 水平オフセット input uint Y_=20; // 垂直オフセット
- アラートやプッシュ通知の送信に必要なインディケータKaracatica_HTF_Signalの入力パラメータ
//---- アラート設定 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 作動表示のバリエーション input uint AlertCount=0; // 送信されるアラートの数
もし1つのチャートにインディケータKaracatica_HTF_Signalがいくつか使用されることが予想される場合、それらの1つ1つにそれぞれの文字列変数Symbols_Sirname（インディケータの記号名）の値が必要です。
インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータKaracatica.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
画像1このインディケータKaracatica_HTF_Signalでのトレンド続行シグナル
画像2このインディケータでのポジションオープンの為のシグナルKaracatica_HTF_Signal
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13904
