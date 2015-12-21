Participe de nossa página de fãs
KalmanFilterStDev - indicador para MetaTrader 5
- 1538
-
O indicador KalmanFilter com força de tendência adicional, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador KalmanFilter está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde a direção da tendência atual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente de filtro da Lei Quadrática 1 input double dK2=2.5; // Coeficiente de filtro da Lei Quadrática 2
Se o desvio padrão se torna maior do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então aumenta o tamanho do ponto. Assim, ficamos com 3 níveis de Indicação da força de tendência:
- Fraca - sem pontos;
- Média - pequenos pontos coloridos;
- Forte - grandes pontos coloridos.
Fig.1. O indicador KalmanFilterStDev
