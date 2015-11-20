代码库部分
KalmanFilterStDev - MetaTrader 5脚本

指标 KalmanFilter 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 KalmanFilter 指标的标准方差在 dK1 和 dK2 参数值之间, 则彩色小点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK1=1.5;  // 平方律滤波系数 1
input double dK2=2.5;  // 平方律滤波系数 2

如果标准方差高于 dK2 输入参数值, 则彩色点的尺寸放大。因此, 我们的到 3 级趋势强度指标:

  1. 弱 — 无点;
  2. 中 — 小彩色点;
  3. 强 — 大彩色点。

图例.1. KalmanFilterStDev 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13900

