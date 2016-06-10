無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
KalmanFilter - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1315
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
iziogas
この指標は、トレンドラインの評価を可能にする高速適応ラインを表示します。
この指標は元々MQL4で実装され2007年9月14日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/762
ColorStdDev
標準偏差に基づいた視覚的に最も便利なトレンド動力指標。JCFBaux
モメンタムのシリーズから成るオシレータ。
J_TPO_Velocity
色付きヒストグラムとして表示される典型的な正規化されていないオシレータ。J_TPO
ヒストグラムとして表示される正規化されたオシレータ。