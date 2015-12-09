コードベースセクション
Exp_KalmanFilter - MetaTrader 5のためのエキスパート

エキスパートアドバイザ Exp_KalmanFilterは、インディケータKalmanFilterの色の変化をベースにしています。インディケータの色の変化が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたエキスパートアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータKalmanFilter.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

画像1チャート上の取引例

2014年/USDJPY/4時間足のテストの結果

画像2テスト結果のチャート

