コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

KalmanFilter_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
756
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ KalmanFilterは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、KalmanFilter.mq5のインディケータがある必要があります。

画像1インディケータ KalmanFilter_HTF

画像1インディケータ KalmanFilter_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13894

MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10

インディケータ MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJJRSXインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。

MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

インディケータ MultiColorZerolagJCCXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJCCXインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。

Exp_KalmanFilter Exp_KalmanFilter

エキスパートアドバイザ Exp_KalmanFilterは、インディケータKalmanFilterの色の変化をベースにしています。

Number of objects in the specified chart Number of objects in the specified chart

チャートウィンドウのオブジェクト数の計算例