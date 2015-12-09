インディケータ MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJJRSXインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。

それぞれのインディケータに、10のインディケータラインのうちの1つが相応しています。オシレータ―の成長の動きはラインが緑色になり、下方への動きはピンク色になります。その他の場合は、ラインの色は灰色になります。該当する時間軸のバーの推移時に、ライン上にカラーの点が出現します。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータJJRSX.ex5とColorZerolagJJRSX.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10