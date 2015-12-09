私たちのファンページに参加してください
ColorZerolagJJRSXTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ
インディケータ ColorZerolagJJRSXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJJRSXオシレータ―の動向を反映します。
下方向への動きはピンク色に、成長の動きは緑色になります。その他の場合は灰色になります。最後に閉じたバーの値が取得されます。
インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータJJRSX.ex5とColorZerolagJJRSX.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
画像1インディケータ ColorZerolagJJRSXTrend_x10
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13887
インディケータ ColorZerolagJCCXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJCCXオシレータ―の動向を反映します。Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle
Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルに対して、オシレータ― ColorSchaffJCCXTrendCycleの状況の変化をベースに構築されています。
インディケータ MultiColorZerolagJCCXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJCCXインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10
インディケータ MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJJRSXインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。