コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorZerolagJCCX - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
このJCCX オシレータ―のアナログは、JCCXの5つのインディケータを使い自分の値を形成します。

全ての編集可能な変数は、インディケータの外部パラメータです。しかしながら、これらの変数の値は、いくつかの意味で相互に関係している為、それらの選択はより綿密に行われる必要があるという事実に注意をしてください。

入力変数FactorNは、全指標値の数NとJCCXオシレータ―の比重を表しています。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータJCCX.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ ColorZerolagJCCX

JS-Stoh-BB-RSI_HTF JS-Stoh-BB-RSI_HTF

インディケータ JS-Stoh-BB-RSIは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変えることができます。

Exp_ColorZerolagJJRSX Exp_ColorZerolagJJRSX

エキスパートアドバイザ　Exp_ColorZerolagJJRSXは、インディケータ　ColorZerolagJJRSXの雲の色を変えることができます。

GlobalVariable GlobalVariable

このエキスパートアドバイザはグローバル変数の使用例をデモンストレーションします。エキスパートアドバイザの課題は、グローバル変数の計算結果を保存し、新しい初期化の際にグローバル変数を取得することです。

ColorZerolagJCCX_HTF ColorZerolagJCCX_HTF

インディケータ ColorZerolagJCCXは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。