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ColorZerolagJJRSXTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorZerolagJJRSXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJJRSX с десяти разных таймфреймов.
Падающее направление движения окрашивает цветные квадратики в розовый цвет, растущее — в зеленый. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JJRSX.ex5 и ColorZerolagJJRSX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagJJRSXTrend_x10
Индикатор KAGI-1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagJCCXTrend_x10
Индикатор ColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJCCX с десяти разных таймфреймов.
Индикатор MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagJCCX с десяти различных таймфреймов.MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10
Индикатор MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagJJRSX с десяти различных таймфреймов.