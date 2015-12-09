コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
663
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
exp_colorschaffjccxtrendcycle.mq5 (7.46 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorschaffjccxtrendcycle.mq5 (11.65 KB) ビュー
jccx.mq5 (7.63 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

エキスパート Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルに対して、オシレータ― ColorSchaffJCCXTrendCycleの状況の変化をベースに構築されています。ブレイクスルーが起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータJCCX.ex5とColorSchaffJCCXTrendCycle.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

画像1チャート上の取引例

画像1チャート上の取引例

2014年/GBPUSD/4時間足のテストの結果

画像2テスト結果のチャート

画像2テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13879

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

インディケータ ColorSchaffJCCXTrendCycleは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。

ColorSchaffJCCXTrendCycle ColorSchaffJCCXTrendCycle

インディケータ Schaff Trend Cycleは、2つの異なるJCCXオシレータ―の間の差に基づくものです。

ColorZerolagJCCXTrend_x10 ColorZerolagJCCXTrend_x10

インディケータ ColorZerolagJCCXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJCCXオシレータ―の動向を反映します。

ColorZerolagJJRSXTrend_x10 ColorZerolagJJRSXTrend_x10

インディケータ ColorZerolagJJRSXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJJRSXオシレータ―の動向を反映します。