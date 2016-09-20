Der Indikator ColorZerolagJJRSXTrend_x10 zeigt die Bewegungsrichtung des Oszillators ColorZerolagJJRSX mit 10 verschiedenen Timeframes.

Die untergehende Bewegungsrichtung wird die farbigen Quadraten in Pink gezeichnet, und die aufgehende - in Blau. In anderen Situationen ist die Farbe der Quadraten braun. Die Werte werden von den letzten 10 geschlossenen Bars.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei der Indikatoren JJRSX.ex5 und ColorZerolagJJRSX.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagJJRSXTrend_x10