ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Experts\
exp_colorschaffjjrsxtrendcycle.mq5 (7.47 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorschaffjjrsxtrendcycle.mq5 (11.56 KB) ビュー
jjrsx.mq5 (7.41 KB) ビュー
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

エキスパートアドバイザ Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルに対して、オシレータ― ColorSchaffJJRSXTrendCycleの状態の変化をベースに構築されています。ブレイクスルーが起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータJJRSX.ex5とColorSchaffJJRSXTrendCycle.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

画像1チャート上の取引例

2014年/GBPJPY/4時間足のテストの結果

画像2テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13850

