インディケータ ColorZerolagJJRSX は、入力パラメータの中のインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータJJRSX.mq5とColorZerolagJJRSX.mq5が存在している必要があります。

画像1インディケータ ColorZerolagJJRSX_HTF