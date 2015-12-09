無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorZerolagJJRSX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
インディケータ ColorZerolagJJRSX は、入力パラメータの中のインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータJJRSX.mq5とColorZerolagJJRSX.mq5が存在している必要があります。
画像1インディケータ ColorZerolagJJRSX_HTF
ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF
インディケータ ColorSchaffJJRSXTrendCycleは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。リアルタイムでの最適化の可視化
リアルタイムでの最適化結果の可視化の実例の紹介(資産曲線とEAの統計的パラメータ)。
Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle
エキスパートアドバイザ Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルに対して、オシレータ― ColorSchaffJJRSXTrendCycleの状態の変化をベースに構築されています。Exp_ColorZerolagJJRSX
エキスパートアドバイザ Exp_ColorZerolagJJRSXは、インディケータ ColorZerolagJJRSXの雲の色を変えることができます。