無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Price Channel Central - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1168
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャンネルインディケータ
- チャンネルライン上部―特定のバーの数でのバーの最大値
- チャンネルライン下部―特定のバーの数でのバーの最小値
- チャンネルラインの中間―上部と下部のラインの中間値
インディケータは、同様に、価格目盛として現在のチャンネルラインレベルや、取引実行の為のシグナルのタイプを表示します。
インディケータの設定：
- Bars_Countは、バーの最大値と最小値の検索が行われるバーの数です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13801
Road Map
利益獲得の為のブレイクスルーポイントと目標、一連の波を表示します。Derivative
インディケータは価格のデリバティブの計算を行います。
RSI_Expert
インディケータRSIをベースにした簡単なエキスパートアドバイザです。仮想トレイリングストップ
仮想トレイリングストップは、ストップロス、テイクプロフィットや注文のトレーリングをブローカーにストップを知られずに設定することができます。