ポケットに対して
インディケータ

Price Channel Central - MetaTrader 4のためのインディケータ

チャンネルインディケータ

  • チャンネルライン上部―特定のバーの数でのバーの最大値
  • チャンネルライン下部―特定のバーの数でのバーの最小値
  • チャンネルラインの中間―上部と下部のラインの中間値

インディケータは、同様に、価格目盛として現在のチャンネルラインレベルや、取引実行の為のシグナルのタイプを表示します。

インディケータの設定：

  • Bars_Countは、バーの最大値と最小値の検索が行われるバーの数です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13801

