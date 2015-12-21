インディケータは、2つの統一したラインでダイバージェンスを表示します。1つは価格チャート上、もう1つはインディケータのチャート上です。4つのクラスのダイバージェンスを登録することができます。ダイバージェンスのクラスのそれぞれに対して、その登録の必要性の表示、ダイバージェンスのブルとベアのラインの色の選択のスイッチがあります。

価格のダイバージェンス検索の為のソースデータのインディケータとして（インディケータの専門用語では標準インディケータ）、スタンダードなインディケータのDivergenceViewerに含まれている6つ（RSI、MACD、モメンタム、RVI、Stochastic、標準偏差）のうちの1つを使用します。同様に、インディケータは、2つの非標準インディケータ（DerivativeとWilliam Blau）を使用することがあります。

標準インディケータのパラメータは、入力パラメータの同名のブロックで指定されます。

パラメータは、標準インディケータで示されているように、指定する必要があります。例として、標準インディケータStochastic用のものは次のようになります。

『第一計算期間』 — %K,

『第二計算期間』 — %D,

『第三計算期間』 — 減速

もし標準インディケータのパラメータ数が3つ以下の場合、該当の計算期間は単に表示されず、これらのパラメータの数値は無視されます。インディケータRSIとMomentumには、『第一計算期間』と『インディケータの計算価格』の2つのパラメータの値を指定するだけで十分です。

もし標準インディケータとして他のインディケータを使う必要がある場合、『標準インディケータ』パラメータでは『カスタム』を選択し、『カスタムインディケータ』ブロックには次の列を記入する必要があります。

『インディケータ名』－ターミナルの『ナビゲータ』ウィンドウにあるインディケータの名称。拡張なしで表示されます。 『データピックアップの為のバッファ指数』－標準インディケータのチャートの構成の為に使うインディケータのライン指数です。（多くの場合、0） 『インディケータのパラメータの数』―インディケータがいくつの入力パラメータを使うかを表示します。0値を与える場合、標準インディケータは初期設定で使われるパラメータの値とともにダウンロードされます。 『パラメータのN値』－標準インディケータの該当するパラメータの数値を指定します。

標準インディケータの設定後、『第二支点の検索深度』パラメータを記入し、ダイバージェンスの最大継続時間を明確にする必要があり、価格の極値がどれだけインディケータの極値と一致する必要があるかを明らかにする為、パラメータ『価格の極値からインディケータの極値まで』を記入します。

ダイバージェンスの記録は極小値の検索に基づいています。あらゆるエキスパートアドバイザの編成には、最低でも3つのバー、極値である中間のものが必要です。この理由から、ダイバージェンスの記録は2つのバーの遅延を伴い行われます。画像ではAクラスのダイバージェンスと、ダイバージェンスの記録場所が示された垂直のライン（インディケータの一部ではない）が記されたバーが表示されています。

インディケータの性能と、その構築のロジックの詳細については、現在のチャートのダイバージェンスの記事にて読むことができます。