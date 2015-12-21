数学におけるデリバティブの値の計算は、次の簡単な式によって行われます。

, (1)

ここでは:

x0 — 引数の現在の値

— 引数の現在の値 x — チャートの右側の引数の値

— チャートの右側の引数の値 f(x0) — x0 ポイントでの関数の値

— ポイントでの関数の値 f(x) — хポイントでの関数の値

xとx0の間の導関数差のオリジナルの定義ではゼロに向かい、つまり極値（リミット）比を使います。式(1)を使い、直接分化を避け、導関数値の近似値を算出することができます。

価格チャート応じて、x0は現在のバー、またいくつかのチャート期間の後に形成されるxは今後のバーを示します。同様に、f(x0)は、現在のバーの価格値、またf(x)は、今後のバーの価格値です。式(1)には、f(x0)とf(x)の、2つの未知数が含まれています。私たちは、このような2つの未知数がある追加の式を配列しない為、式(1)の解はこの場合には存在しません。

導関数f'(x0)の発見を可能にする、f(x)とf(x0)として既知数を採用する必要があります。この理由から、x0として現在のバーの左側にあるポイントを採用し、現在のバーはxとして記す必要があります。総じて、 f(x0)とf(x)が既知数（ポイントxとx0の価格はチャート上の価格値と一致します）となります。

実際に、算出された値は、導関数を使わずに価格の上昇と下降を判断することができます。この場合、単に導関数の値だけでなく、隣接するバーの2つの導関数の値の比較も有益な情報となります。もし取得した数値の記号が異なる場合には、記号の組み合わせによって簡単に明確になるタイプの極値を介して価格が移行します。マイナス値からプラスへの移行は極小値、プラスからマイナスへの移行は極大値です。

記載されている導関数算出の原理は、インディケータDerivativeに実装されています。インディケータは、『遅延』パラメータで指定されたいくつかのバー数の、分析しているものから離れているバーと分析しているバーの価格差を反映します。

もっとも簡単なインディケータの採用法は次の通りです。ゼロラインへの交差が下から上の場合は買う必要があり、上から下の場合は売る必要があります。