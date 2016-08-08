無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VIP_DSR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
メタトレーダーのための動的な支持/抵抗指標は任意の時間枠で自動的に設定されチャネル内およびブレイクスルーチャネル内の取引のために使われます。
これは、VIP Synergy3.0自動取引システムで使用されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1368
