VininI_Trend_XMA_WPR - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Victor Nicolaev
ウィリアムズパーセントレンジ指標とその期間が等差数列によって変更するシグナルラインから取られたシグナルに基づいてその値を決定するトレンド指標。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は初めにMQL4で実装され2008年9月19日にコードベースで公開されました。
図1 VininI_Trend_XMA_WPR指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1359
