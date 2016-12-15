コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

スーパー・パスバンド・フィルタ - MetaTrader 5のためのインディケータ

mladen | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
1185
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

John Ehlersは、計算の遅れを最小限に抑える新しいオシレータを開発しました。このオシレーターは、ノイズを最小限に抑えるために、超低周波成分と高周波成分を排除します。
この変更により、新しい「Calculation Count」入力パラメータが追加されました。

オシレータは、複数の銘柄と時間枠で使用できます。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16532

モメンタムピンボールv.2 モメンタムピンボールv.2

オリジナルのモメンタムピンボールにいくつかの変更を加えました。

Aroonオシレータ Aroonオシレータ

視覚的に新しい古典的なAroonオシレーター

ColorTrend_CF_Sign ColorTrend_CF_Sign

ColorTrend_CF指標アルゴリズムに基づいたセマフォシグナル指標。

FX5_SelfAdjustingMomentum FX5_SelfAdjustingMomentum

ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つモメンタムオシレータ