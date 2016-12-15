



John Ehlersは、計算の遅れを最小限に抑える新しいオシレータを開発しました。このオシレーターは、ノイズを最小限に抑えるために、超低周波成分と高周波成分を排除します。この変更により、新しい「Calculation Count」入力パラメータが追加されました。オシレータは、複数の銘柄と時間枠で使用できます。