スーパー・パスバンド・フィルタ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Mladen Rakic
- 1185
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
John Ehlersは、計算の遅れを最小限に抑える新しいオシレータを開発しました。このオシレーターは、ノイズを最小限に抑えるために、超低周波成分と高周波成分を排除します。
この変更により、新しい「Calculation Count」入力パラメータが追加されました。
オシレータは、複数の銘柄と時間枠で使用できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16532
