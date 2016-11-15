コードベースセクション
エキスパート

Exp_ColorJMomentum - MetaTrader 5のためのエキスパート

Exp_ColorJMomentumエキスパートアドバイザーはColorJMomentumオシレータの方向の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときにオシレータの方向の変化があった場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorJMomentum.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定して ポジションを開くことを可能にすることにご注意ください。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャート上の約定の例

H8での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13357

