ColorZerolagX10MA_StDev - MetaTrader 5のためのインディケータ
標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つColorZerolagX10MA指標。
ColorZerolagX10MA指標の標準偏差がdK1及びdK2入力パラメータの値の間の場合には、小さい色付きの点が移動平均線に現れます。色は、現在のトレンドの方向に対応します。
input double dK1=1.5; // 2乗フィルタ係数1 input double dK2=2.5; // 2乗フィルタ係数2
標準偏差がdK2入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が大きくなります。したがって、トレンド強度指標の3レベルが存在します。
- 弱 - 点なし
- 中 — 小さな色付きの点
- 強 — 大きな色付きの点
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 ColorZerolagX10MA_StDev指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13354
Exp_ColorZerolagX10MAエキスパートアドバイザーはColorZerolagX10MA移動平均の方向の変化に基づいています。ColorZerolagX10MA_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagX10MA指標
この指標は移動平均（MA）の値、MAの間の差と値の間の差を示します。Exp_ColorJMomentum
Exp_ColorJMomentumエキスパートアドバイザーはColorJMomentumオシレータの方向の変化に基づいています。