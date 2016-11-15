コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorJLaguerre - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
582
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
exp_colorjlaguerre.mq5 (7.82 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorjlaguerre.mq5 (10.79 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_ColorJLaguerreエキスパートアドバイザーはColorJLaguerreオシレータの方向の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときにオシレータの色の変化があった場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorJLaguerre.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定して ポジションを開くことを可能にすることにご注意ください。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャート上の約定の例

図1　チャート上の約定の例

H8での2014のUSDJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13358

Exp_ColorJMomentum Exp_ColorJMomentum

Exp_ColorJMomentumエキスパートアドバイザーはColorJMomentumオシレータの方向の変化に基づいています。

ID Lite Info MA ID Lite Info MA

この指標は移動平均（MA）の値、MAの間の差と値の間の差を示します。

ColorJFatlSpeed_HTF ColorJFatlSpeed_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJFatlSpeed指標

ColorJVariation_HTF ColorJVariation_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJVariation指標