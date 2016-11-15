日々の価格の動きの範囲の指標。日々の価格変動の履歴を表示します。

ローソク足のシーケンスとして実装されたColorZerolagMomentumOSMA指標。

この指標は、上髭、下髭と実体の3つのローソク足の要素のうちの1つの大きさを示しています。現在のローソク足の値と特定の要素の1日の平均値を表示します。