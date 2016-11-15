コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DailySize - MetaTrader 5のためのインディケータ

日々の価格の動きの範囲の指標。日々の価格変動の履歴を表示します。



 

ヒント：

  • 動作期間はD1までです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13323

