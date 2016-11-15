無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ClockAnalog - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1086
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
背景で表示される、24時間アナログGMT（UTC）市場時計。この時計は、グリニッジ標準時を表示し、すべての主要な証券取引所の状況をスケジュールに従って示します。
以下の証券取引所の状況が示されます。
東京、シンガポール、上海、ドバイ、モスクワ、ヨハネスブルグ、ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト、リヤド、ニューヨーク、トロント、シカゴ、ウェリントン、シドニー。
夏時間/標準時間への移行は次のように行われます。
- ニューヨーク、トロント、シカゴ：3月の第2日曜日。夏時間への移行。
- ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト：3月の最終日曜日。夏時間への移行。
- ウェリントン、シドニー：4月の第1日曜日。標準時間への移行。
- 月の最終日曜日：ウェリントン。夏時間への移行。
- 月の第1日曜日：シドニー。夏時間への移行。
- ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト：10月の最終日曜日。標準時間への移行。
- 11月の第1日曜日：ニューヨーク、トロント、シカゴ。標準時間への移行。
GMTでの証券取引所取引時間 （stocktime.ruからの情報）：
- 東京：開 — 0:00、閉 — 6:00
- シンガポール：開 — 1:00、閉 — 9:00
- 上海：開 — 1:30、閉 — 7:00
- ドバイ：開 — 6:00、閉 — 10:00
- モスクワ：開 — 6:00、閉 — 14:45
- ヨハネスブルグ：開 — 7:00、閉 — 15:00
- リヤド：開 — 8:00、閉 — 12:30
- ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト：標準時間：開 — 8:00、閉 — 16:30. 夏時間： 開 — 7:00、閉 — 15:30.
- ニューヨーク、トロント、シカゴ：標準時間：開 — 14:30、閉 — 21:00. 夏時間： 開 — 13:30、閉 — 20:00.
- ウェリントン：標準時間：開 — 22:00、閉 — 04:45. 夏時間： 開 — 21:00、閉 — 03:45.
- シドニー：標準時間：開 — 00:00、閉 — 06:00. 夏時間： 開 — 23:00、閉 — 05:00.
時計は白と黒のチャート背景用の2つのカラースキームを持っています。設定では秒針の色やスタイルを変更することができます。
移動：
前に持ってくる：
隠す（移動機能は隠された状態では動作しません）：
デモモードでは、任意の日付の開閉時間を表示することができます：<
ファイルの位置：
- ClockAnalog.zipアーカイブはBMP形式の画像を含みます。/Imagesフォルダに展開してフォルダ構造を保ちます。/ImagesフォルダにClockAnalogフォルダが現れ、 /104（32 ファイル）、 /110（36 ファイル）、 /111 （34 ファイル）、 /203（36 ファイル）、 /403（36 ファイル）、 /409（32ファイル）のサブフォルダが含まれるはずです。 /Images/ClockAnalogには5つのBMPファイルが存在するはずです。
- MQHファイルは /Include/ClockAnalogに配置されるべきです。
- ClockAnalog.mq4は /Indicators/My のような任意の指標フォルダに配置できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13316
Well Martin
Well Martin EAは、ボリンジャーバンドとADXの2つの指標に基づいています。ColorDM_361_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorDM_361指標
ColorZerolagMomentumOSMA
平滑化されたColorZerolagMomentum指標は色ヒストグラムとして表された変化率です。ColorSTLM_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorSTLM指標