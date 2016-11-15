コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ClockAnalog - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andrey Aseykin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1086
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Images\
ClockAnalog.zip (9564.94 KB)
\MQL5\Include\ClockAnalog\
CGBitmapLabel.mqh (14.05 KB) ビュー
CGButton.mqh (12.71 KB) ビュー
CGLabel.mqh (13.91 KB) ビュー
CGraphBase.mqh (47.59 KB) ビュー
CGTrendLine.mqh (10.41 KB) ビュー
CStockClock.mqh (77.72 KB) ビュー
StockClockEnums.mqh (2.24 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
clockanalog.mq5 (4.85 KB) ビュー
拡大 (9) 折り畳む (9)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

背景で表示される、24時間アナログGMT（UTC）市場時計。この時計は、グリニッジ標準時を表示し、すべての主要な証券取引所の状況をスケジュールに従って示します。

以下の証券取引所の状況が示されます。

東京、シンガポール、上海、ドバイ、モスクワ、ヨハネスブルグ、ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト、リヤド、ニューヨーク、トロント、シカゴ、ウェリントン、シドニー。

夏時間/標準時間への移行は次のように行われます。

  • ニューヨーク、トロント、シカゴ：3月の第2日曜日。夏時間への移行。
  • ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト：3月の最終日曜日。夏時間への移行。
  • ウェリントン、シドニー：4月の第1日曜日。標準時間への移行。
  • 月の最終日曜日：ウェリントン。夏時間への移行。
  • 月の第1日曜日：シドニー。夏時間への移行。
  • ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト：10月の最終日曜日。標準時間への移行。
  • 11月の第1日曜日：ニューヨーク、トロント、シカゴ。標準時間への移行。

GMTでの証券取引所取引時間 （stocktime.ruからの情報）：

  • 東京：開 — 0:00、閉 — 6:00
  • シンガポール：開 — 1:00、閉 — 9:00
  • 上海：開 — 1:30、閉 — 7:00
  • ドバイ：開 — 6:00、閉 — 10:00
  • モスクワ：開 — 6:00、閉 — 14:45
  • ヨハネスブルグ：開 — 7:00、閉 — 15:00
  • リヤド：開 — 8:00、閉 — 12:30
  • ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト：標準時間：開 — 8:00、閉 — 16:30. 夏時間： 開 — 7:00、閉 — 15:30.
  • ニューヨーク、トロント、シカゴ：標準時間：開 — 14:30、閉 — 21:00. 夏時間： 開 — 13:30、閉 — 20:00.
  • ウェリントン：標準時間：開 — 22:00、閉 — 04:45. 夏時間： 開 — 21:00、閉 — 03:45.
  • シドニー：標準時間：開 — 00:00、閉 — 06:00. 夏時間： 開 — 23:00、閉 — 05:00.

時計は白と黒のチャート背景用の2つのカラースキームを持っています。設定では秒針の色やスタイルを変更することができます。

移動：

前に持ってくる：

隠す（移動機能は隠された状態では動作しません）：

デモモードでは、任意の日付の開閉時間を表示することができます：<

ファイルの位置：
  • ClockAnalog.zipアーカイブはBMP形式の画像を含みます。/Imagesフォルダに展開してフォルダ構造を保ちます。/ImagesフォルダにClockAnalogフォルダが現れ、 /104（32 ファイル）、 /110（36 ファイル）、 /111 （34 ファイル）、 /203（36 ファイル）、 /403（36 ファイル）、 /409（32ファイル）のサブフォルダが含まれるはずです。 /Images/ClockAnalogには5つのBMPファイルが存在するはずです。
  • MQHファイルは /Include/ClockAnalogに配置されるべきです。
  • ClockAnalog.mq4は /Indicators/My のような任意の指標フォルダに配置できます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13316

Well Martin Well Martin

Well Martin EAは、ボリンジャーバンドとADXの2つの指標に基づいています。

ColorDM_361_HTF ColorDM_361_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorDM_361指標

ColorZerolagMomentumOSMA ColorZerolagMomentumOSMA

平滑化されたColorZerolagMomentum指標は色ヒストグラムとして表された変化率です。

ColorSTLM_HTF ColorSTLM_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorSTLM指標