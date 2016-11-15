背景で表示される、24時間アナログGMT（UTC）市場時計。この時計は、グリニッジ標準時を表示し、すべての主要な証券取引所の状況をスケジュールに従って示します。

以下の証券取引所の状況が示されます。

東京、シンガポール、上海、ドバイ、モスクワ、ヨハネスブルグ、ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト、リヤド、ニューヨーク、トロント、シカゴ、ウェリントン、シドニー。

夏時間/標準時間への移行は次のように行われます。

ニューヨーク、トロント、シカゴ：3月の第2日曜日。夏時間への移行。

ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト：3月の最終日曜日。夏時間への移行。

ウェリントン、シドニー：4月の第1日曜日。標準時間への移行。

月の最終日曜日：ウェリントン。夏時間への移行。

月の第1日曜日：シドニー。夏時間への移行。

ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト：10月の最終日曜日。標準時間への移行。

11月の第1日曜日：ニューヨーク、トロント、シカゴ。標準時間への移行。

GMTでの証券取引所取引時間 （stocktime.ruからの情報）：

東京：開 — 0:00、閉 — 6:00

シンガポール：開 — 1:00、閉 — 9:00

上海：開 — 1:30、閉 — 7:00

ドバイ：開 — 6:00、閉 — 10:00

モスクワ：開 — 6:00、閉 — 14:45

ヨハネスブルグ：開 — 7:00、閉 — 15:00

リヤド：開 — 8:00、閉 — 12:30

ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト：標準時間：開 — 8:00、閉 — 16:30. 夏時間： 開 — 7:00、閉 — 15:30.

ニューヨーク、トロント、シカゴ：標準時間：開 — 14:30、閉 — 21:00. 夏時間： 開 — 13:30、閉 — 20:00.

ウェリントン：標準時間：開 — 22:00、閉 — 04:45. 夏時間： 開 — 21:00、閉 — 03:45.

シドニー：標準時間：開 — 00:00、閉 — 06:00. 夏時間： 開 — 23:00、閉 — 05:00.

時計は白と黒のチャート背景用の2つのカラースキームを持っています。設定では秒針の色やスタイルを変更することができます。

移動：

前に持ってくる：

隠す（移動機能は隠された状態では動作しません）：

デモモードでは、任意の日付の開閉時間を表示することができます：<