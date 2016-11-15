無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CGOscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 700
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む CGOscillator指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はCGOscillator.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 CGOscillator_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13310
ColorZerolagMomentum
このモメンタムオシレータバリアントはモメンタム指標に基づいて計算されます。MomentumCloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMomentumCloud指標
ColorDM_361_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorDM_361指標Well Martin
Well Martin EAは、ボリンジャーバンドとADXの2つの指標に基づいています。