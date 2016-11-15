コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorDM_361_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
707
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorDM_361指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はColorDM_361.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ColorDM_361_HTF指標

図1　ColorDM_361_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13312

CGOscillator_HTF CGOscillator_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む CGOscillator指標

ColorZerolagMomentum ColorZerolagMomentum

このモメンタムオシレータバリアントはモメンタム指標に基づいて計算されます。

Well Martin Well Martin

Well Martin EAは、ボリンジャーバンドとADXの2つの指標に基づいています。

ClockAnalog ClockAnalog

背景で表示される、24時間アナログGMT（UTC）市場時計。この時計は、グリニッジ標準時を表示し、すべての主要な証券取引所の状況をスケジュールに従って示します。