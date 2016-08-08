この指標は一度に4つの放物線状の指標を示します。この指標は、パラボリック取引システムのアマチュアのためのものです。

指標の入力パラメータ：

input double Start_Step= 0.002 ; input double Step_Shift= 0.002 ; input double Maximum= 0.2 ; input int Shift= 0 ;

Start_Step入力パラメータは1番目の放物線のStepです。

2番目の放物線のStepパラメータはStart_Step+1*Step_Shiftに等しいです。

3番目の放物線のStepパラメータはStart_Step+2*Step_Shiftに等しいです。

4番目の放物線のStepパラメータはStart_Step+3*Step_Shiftに等しいです。

図1 iSarX4指標