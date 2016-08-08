無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iSarX4 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1003
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
この指標は一度に4つの放物線状の指標を示します。この指標は、パラボリック取引システムのアマチュアのためのものです。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input double Start_Step=0.002; // 最小指標へのステップ input double Step_Shift=0.002; // ステップ変化のサイズ input double Maximum=0.2; // すべての指標の最大値 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
Start_Step入力パラメータは1番目の放物線のStepです。
2番目の放物線のStepパラメータはStart_Step+1*Step_Shiftに等しいです。
3番目の放物線のStepパラメータはStart_Step+2*Step_Shiftに等しいです。
4番目の放物線のStepパラメータはStart_Step+3*Step_Shiftに等しいです。
図1 iSarX4指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1325
