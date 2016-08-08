コードベースセクション
iSarX4
インディケータ

iSarX4 - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は一度に4つの放物線状の指標を示します。この指標は、パラボリック取引システムのアマチュアのためのものです。

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ         |
//+----------------------------------------------+
input double Start_Step=0.002;     // 最小指標へのステップ
input double Step_Shift=0.002;    // ステップ変化のサイズ
input double Maximum=0.2;        // すべての指標の最大値
input int    Shift=0;           // バー単位での指標の横シフト

Start_Step入力パラメータは1番目の放物線のStepです。

2番目の放物線のStepパラメータはStart_Step+1*Step_Shiftに等しいです。

3番目の放物線のStepパラメータはStart_Step+2*Step_Shiftに等しいです。

4番目の放物線のStepパラメータはStart_Step+3*Step_Shiftに等しいです。 

図1 iSarX4指標

