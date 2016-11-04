無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RSICloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 871
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
エンベロープが高値と安値のために計算されたRSIオシレータのの値を表すクラウド指標
図1 RSICloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13151
