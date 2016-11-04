コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RSICloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
871
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
エンベロープが高値と安値のために計算されたRSIオシレータのの値を表すクラウド指標


図1　RSICloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13151

