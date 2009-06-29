Здраствуйте!

Представляю свой индикатор, который использует дивергенцию и конвергенцию между индикатором RSI(используются цены закрытия) и ценой закрытия. Возможно вы найдете в нем схожесть на всем известный ASC_Trend, но отмечу, что они мало чем схожи и придумал данный индикатор не по ее мативам. Работает следующим образом: сначало ищется расхождение или схождение между RSI и ценой закрытия, далее если таково имеется, то находим максимальное(MAX) и минимальное(MIN) значение RSI (поиск производим до точки расхождения или схождения), если текущее значение

RSI >= MAX-((MAX-MIN)/100)*POROG,

то стрелка вверх,

если RSI <= MIN+((MAX-MIN)/100)*POROG,

то стрелка рисуется вниз, а если

RSI > MIN+((MAX-MIN)/100)*POROG и RSI < MAX-((MAX-MIN)/100)*POROG,

то рисуеется пустой квадратик.

Тестируйте, улучшайте, ругайте...

Если возникнут идеи по применению данного индикатора, стучите, с удовольствием обсужу...

Благодарю за внимание.

Рисунок привожу ниже:



Рисунок 1



