Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
0-0-TANGO - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6683
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Здраствуйте!
Представляю свой индикатор, который использует дивергенцию и конвергенцию между индикатором RSI(используются цены закрытия) и ценой закрытия. Возможно вы найдете в нем схожесть на всем известный ASC_Trend, но отмечу, что они мало чем схожи и придумал данный индикатор не по ее мативам. Работает следующим образом: сначало ищется расхождение или схождение между RSI и ценой закрытия, далее если таково имеется, то находим максимальное(MAX) и минимальное(MIN) значение RSI (поиск производим до точки расхождения или схождения), если текущее значение
RSI >= MAX-((MAX-MIN)/100)*POROG,
то стрелка вверх,
если RSI <= MIN+((MAX-MIN)/100)*POROG,
то стрелка рисуется вниз, а если
RSI > MIN+((MAX-MIN)/100)*POROG и RSI < MAX-((MAX-MIN)/100)*POROG,
то рисуеется пустой квадратик.
Тестируйте, улучшайте, ругайте...
Если возникнут идеи по применению данного индикатора, стучите, с удовольствием обсужу...
Благодарю за внимание.
Рисунок привожу ниже:
Мультивалютный советник для торговли по новостям.w35260_ws_MA_or_SDL
Slope Direction Line и Moving Average насадил на w35260_Colored
Индикатор пробой утреннего флэта. Отображает уровни "утреннего флэта" и уровни ФибоначчиТрехмерный ADX
Индикатор текущего тренда на основе классического ADX в трехмерной диаграмме в основном окне графика торгового инструмента.