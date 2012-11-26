CodeBaseРазделы
TANGO - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

MetaQL

Этот сигнальный, стрелочный индикатор использует дивергенцию и конвергенцию между индикатором RSI(используются цены закрытия) и ценой закрытия.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  29.06.2009.   

Рис.1 Индикатор TANGO

