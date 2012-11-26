Реальный автор:

MetaQL

Этот сигнальный, стрелочный индикатор использует дивергенцию и конвергенцию между индикатором RSI(используются цены закрытия) и ценой закрытия.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.06.2009.

Рис.1 Индикатор TANGO