TANGO - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3347
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Реальный автор:
MetaQL
Этот сигнальный, стрелочный индикатор использует дивергенцию и конвергенцию между индикатором RSI(используются цены закрытия) и ценой закрытия.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.06.2009.
Рис.1 Индикатор TANGO
