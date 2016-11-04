コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ChangeOfVolatility_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
788
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ChangeOfVolatility指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はChangeOfVolatility.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　ChangeOfVolatility_HTF指標

図1　ChangeOfVolatility_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13053

ChandelierStops_v1Trend_x10 ChandelierStops_v1Trend_x10

ChandelierStops_v1Trend_x10指標は、10の異なる時間枠のChandelierStops_v1トレンド指標の位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

MultiChandelierStops_v1Trend_x10 MultiChandelierStops_v1Trend_x10

MultiChandelierStops_v1Trend_x10指標は、10の異なる時間枠のChandelierStops_v1指標の位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

ChannelAnt_HTF ChannelAnt_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つChannelAnt指標

CoeffofLine_true_HTF CoeffofLine_true_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCoeffofLine_true指標