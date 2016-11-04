ChandelierStops_v1Trend_x10指標は、10の異なる時間枠のChandelierStops_v1トレンド指標の位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

MultiChandelierStops_v1Trend_x10指標は、10の異なる時間枠のChandelierStops_v1指標の位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。