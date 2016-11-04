無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ChannelAnt_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むChannelAnt 指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はChannelAnt.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ChannelAnt_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13054
