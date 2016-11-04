ChandelExit_HTF_Signal指標はChandelExitSign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

選択されたバーでトレンドが続いた場合は指標は右矢印を表示します。その色は、トレンドの方向に対応します。選択されたバーでトレンドが変われば、指標は斜め矢印を表示します。その色と方向は、約定の方向に対応します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

ChandelExitSign指標の入力パラメータ： input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint RangePeriod= 15 ; input uint Shift= 1 ; input uint ATRPeriod= 14 ; input uint MultipleATR= 4 ; 指標の可視化に必要なChandelExit_HTF_Signal指標入力パラメータ： input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrLime ; input color Dnsymbol_Color= clrViolet ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; アラートトリガと音声シグナルに必要なBinaryWave_HTF_Signal指標の入力パラメータ： input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

１つのチャートで複数のChandelExit_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

この指標はコンパイルされたChandelExitSign.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 ChandelExit_HTF_Signalトレンド継続のシグナル

図2 ChandelExit_HTF_Signal指標約定シグナル