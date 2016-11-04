コードベースセクション
ChandelExit_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

ChandelExit_HTF_Signal指標はChandelExitSign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

選択されたバーでトレンドが続いた場合は指標は右矢印を表示します。その色は、トレンドの方向に対応します。選択されたバーでトレンドが変われば、指標は斜め矢印を表示します。その色と方向は、約定の方向に対応します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. ChandelExitSign指標の入力パラメータ： 
    input string Symbol_="";                               // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指標計算のための時間軸
input uint RangePeriod=15;
input uint Shift=1;
input uint ATRPeriod=14;
input uint MultipleATR=4;
  2. 指標の可視化に必要なChandelExit_HTF_Signal指標入力パラメータ： 
    //---- 指標表示の設定
input uint SignalBar=0;                                // シグナル取得のためのバー番号 (0は現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指標ラベル名
input color Upsymbol_Color=clrLime;                    // 上昇銘柄の色
input color Dnsymbol_Color=clrViolet;                  // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指標名の色
input uint Symbols_Size=60;                            // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=10;                               // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                       // 名前の横オフセット
input int Y_1=-15;                                     // 名前の縦オフセット
input bool ShowIndName=true;                           // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー
input uint X_=0;                                       // 横のオフセット
input uint Y_=20;                                      // 縦のオフセット
  3. アラートトリガと音声シグナルに必要なBinaryWave_HTF_Signal指標の入力パラメータ： 
    //---- アラートの設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // トリガオプション
input uint AlertCount=0;                     // アラート数

１つのチャートで複数のChandelExit_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

この指標はコンパイルされたChandelExitSign.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　ChandelExit_HTF_Signalトレンド継続のシグナル

図2　ChandelExit_HTF_Signal指標約定シグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13044

