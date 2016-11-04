コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MultiBullsBearsEyesTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
733
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MultiBullsBearsEyesTrend_x10指標は、10の異なる時間枠の BullsBearsEyesオシレータの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

10のインディケータラインはそれぞれ別々の指標に対応します。線は、オシレータが売られ過ぎレベルよりも下方に位置している場合は桃色、買われ過ぎレベルよりも上方に位置している場合は水色で塗られています。それ以外のときは、線は灰色です。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

この指標はBullsBearsEyes.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　MultiBullsBearsEyesTrend_x10指標

図1　MultiBullsBearsEyesTrend_x10指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13026

BullsBearsEyes_HTF BullsBearsEyes_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBullsBearsEyes指標

BullsBearsEyesTrend_x10 BullsBearsEyesTrend_x10

BullsBearsEyesTrend_x10指標は10つの時間枠からのBullsBearsEyesオシレータのポジションを示します。

ChandelExit_HTF ChandelExit_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むChandelExit指標

ChandeQStick_HTF ChandeQStick_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むChandeQStick指標