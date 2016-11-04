BinaryWave_HTF_Signal指標はBinaryWaveSign指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauTVI指標

Exp_BlauTVIエキスパートアドバイザーはBlauTVIトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むChande_Kroll_Stop_v1指標