MultiStochasticTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
MultiStochasticTrend_x10指標は、10の異なる時間枠のストキャスティックすの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

10のインディケータラインはそれぞれ別々の指標に対応します。線は、オシレータが売られ過ぎレベルよりも下方に位置している場合は桃色、買われ過ぎレベルよりも上方に位置している場合は深緑で塗られています。それ以外のときは、線は灰色です。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

図1　MultiStochasticTrend_x10指標

図1　MultiStochasticTrend_x10指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12995

StochasticTrend_x10 StochasticTrend_x10

StochasticTrend_x10指標は10つの時間枠からのストキャスティクスのポジションを示します。

MultiMFITrend_x10 MultiMFITrend_x10

MultiMFITrend_x10指標は、10の異なる時間枠のMFIオシレータの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

BinaryWaveSign BinaryWaveSign

BinaryWave指標が方向を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標

BinaryWave_HTF_Signal BinaryWave_HTF_Signal

BinaryWave_HTF_Signal指標はBinaryWaveSign指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。