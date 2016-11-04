コードベースセクション
TrailCD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

John Smith

この指標は高速と低速トレイルの収束/発散を示します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月10日にコードベースに公開されました。

図1　TrailCD指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12924

