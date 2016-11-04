無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TrailCD - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
John Smith
この指標は高速と低速トレイルの収束/発散を示します。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月10日にコードベースに公開されました。
図1 TrailCD指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12924
