コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

JPAlonso-modoki - MetaTrader 5のためのエキスパート

Atsushi Yamanaka | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1539
評価:
(43)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Generatedからの修正版。

エンベロープ200, dev 0.35の使用。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 価格上昇に「投票」する                                  |
//| 入力：  なし                                                      |
//| 出力：価格上昇の「投票」数                   |
//| コメント：なし                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalEnvelopes::LongCondition()
  {
   int result=0;
   int idx   =StartIndex();
   double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   double upper=Upper(idx);
   double lower=Lower(idx);
   double width=upper-lower;
   double ma=lower+width/2;
   if(close<=lower || (close<upper && close>ma))
      result=100;
//--- 結果を返す
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 価格下降に「投票」する                                   |
//| 入力：  なし                                                      |
//| 出力：価格下降の「投票」数                 |
//| コメント：なし                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalEnvelopes::ShortCondition()
  {
   int result  =0;
   int idx     =StartIndex();
   double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   double upper=Upper(idx);
   double lower=Lower(idx);
   double width=upper-lower;
   double ma=lower+width/2;
   if(close>=upper || (close>lower && close<ma))
      result=100;
//--- 結果を返す
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 私は「最初の週の謎」を解くことができなかったのでタイマーを入れました。

//+------------------------------------------------------------------+
//| "Tick" イベントハンドラ関数                                       ｜
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(PositionSelect(Symbol())) return;
   if(TimeCurrent() < D'2012.10.08 10:55') return;
   
   ExtExpert.OnTick();
  }

 

実際のものは上記で下記はテスト結果です。

compare-chart 

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1288

StopLevelCounter StopLevelCounter

このエキスパートアドバイザーはポジションの、チャートで固定されたレベルまでの価格の動きによる利益計算機です。

ShowOpenDayLevel ShowOpenDayLevel

（2時間未満の）任意の時間枠で一日の始値を表示し、開始時刻のシフトを実行しチャートでの日曜日の存在を検討する能力を有する指標

2つのMAと2つのTEMAの交差に基づいたIndMATEMA指標。 2つのMAと2つのTEMAの交差に基づいたIndMATEMA指標。

IndMATEMA指標はバーの終値と始値の2つのMAと2つのTEMAの交差に基づいています。

Exp_3XMA_Ishimoku Exp_3XMA_Ishimoku

3XMA_Ishimoku指標を使ったブレイクスルー取引システム。