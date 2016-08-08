無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
JPAlonso-modoki - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1539
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Generatedからの修正版。
エンベロープ200, dev 0.35の使用。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 価格上昇に「投票」する | //| 入力： なし | //| 出力：価格上昇の「投票」数 | //| コメント：なし | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::LongCondition() { int result=0; int idx =StartIndex(); double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; double ma=lower+width/2; if(close<=lower || (close<upper && close>ma)) result=100; //--- 結果を返す return(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 価格下降に「投票」する | //| 入力： なし | //| 出力：価格下降の「投票」数 | //| コメント：なし | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::ShortCondition() { int result =0; int idx =StartIndex(); double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; double ma=lower+width/2; if(close>=upper || (close>lower && close<ma)) result=100; //--- 結果を返す return(result); } //+------------------------------------------------------------------+
私は「最初の週の謎」を解くことができなかったのでタイマーを入れました。
//+------------------------------------------------------------------+ //| "Tick" イベントハンドラ関数 ｜ //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(PositionSelect(Symbol())) return; if(TimeCurrent() < D'2012.10.08 10:55') return; ExtExpert.OnTick(); }
実際のものは上記で下記はテスト結果です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1288
