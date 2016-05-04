CodeBaseKategorien
Expert Advisors

JPAlonso-modoki - Experte für den MetaTrader 5

Atsushi Yamanaka
Modifiziert von Generated.

Verwendet Envelopes 200, dev 0.35.

//+------------------------------------------------------------------+
//| "Voting" dieser Preis wird steigen.                              |
//| EINGABE:  keine.                                                 |
//| AUSGABE: Anzahl der "votes" dass der Preis steigen wird          |
//| BEMERKUNG: keine.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalEnvelopes::LongCondition()
  {
   int result=0;
   int idx   =StartIndex();
   double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   double upper=Upper(idx);
   double lower=Lower(idx);
   double width=upper-lower;
   double ma=lower+width/2;
   if(close<=lower || (close<upper && close>ma))
      result=100;
//--- return the result
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Voting" dass der Preis fallen wird.                             |
//| EINGABE:  keine.                                                 |
//| AUSGABE: Anzahl von "votes" dass der Preis fallen wird.          |
//| BEMERKUNG: keine.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalEnvelopes::ShortCondition()
  {
   int result  =0;
   int idx     =StartIndex();
   double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   double upper=Upper(idx);
   double lower=Lower(idx);
   double width=upper-lower;
   double ma=lower+width/2;
   if(close>=upper || (close>lower && close<ma))
      result=100;
//--- return the result
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 Ich konnte nicht das "Mysterium der ersten Woche" herausbekommen, also einfach einen Timer setzen.

//+------------------------------------------------------------------+
//| "Tick" event handler Funktion                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(PositionSelect(Symbol())) return;
   if(TimeCurrent() < D'2012.10.08 10:55') return;
   
   ExtExpert.OnTick();
  }

 

Der echte oben, das Testergebnis unten.

Vergleichschart 

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1288

