JPAlonso-modoki - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1323
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Modifiziert von Generated.
Verwendet Envelopes 200, dev 0.35.
//+------------------------------------------------------------------+ //| "Voting" dieser Preis wird steigen. | //| EINGABE: keine. | //| AUSGABE: Anzahl der "votes" dass der Preis steigen wird | //| BEMERKUNG: keine. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::LongCondition() { int result=0; int idx =StartIndex(); double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; double ma=lower+width/2; if(close<=lower || (close<upper && close>ma)) result=100; //--- return the result return(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| "Voting" dass der Preis fallen wird. | //| EINGABE: keine. | //| AUSGABE: Anzahl von "votes" dass der Preis fallen wird. | //| BEMERKUNG: keine. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::ShortCondition() { int result =0; int idx =StartIndex(); double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; double ma=lower+width/2; if(close>=upper || (close>lower && close<ma)) result=100; //--- return the result return(result); } //+------------------------------------------------------------------+
Ich konnte nicht das "Mysterium der ersten Woche" herausbekommen, also einfach einen Timer setzen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| "Tick" event handler Funktion | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(PositionSelect(Symbol())) return; if(TimeCurrent() < D'2012.10.08 10:55') return; ExtExpert.OnTick(); }
Der echte oben, das Testergebnis unten.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1288
