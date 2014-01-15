CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

JPAlonso-modoki - expert para MetaTrader 5

Atsushi Yamanaka | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3866
Avaliação:
(43)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Cópia analisada ​​do EA  de JPAlonso, atual campeão da ATC2012.

Modificado do Gerado.

Usando Envelopes 200, dev 0,35.

//+------------------------------------------------------------------+
//| "Votando" que o preço vai crescer.                               |
//| ENTRADA: não.                                                    |
//| SAÍDA: número de "votos" que o preço vai crescer.                |
//| OBSERVAÇÃO: não.                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalEnvelopes::LongCondition()
  {
   int result=0;
   int idx   =StartIndex();
   double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   double upper=Upper(idx);
   double lower=Lower(idx);
   double width=upper-lower;
   double ma=lower+width/2;
   if(close<=lower || (close<upper && close>ma))
      result=100;
//--- retorna o resultado
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Votando" que o preço vai cair.                                  |
//| ENTRADA: não.                                                    |
//| SAÍDA: número de "votos" que o preço vai crescer.                |
//| OBSERVAÇÃO: não.                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalEnvelopes::ShortCondition()
  {
   int result  =0;
   int idx     =StartIndex();
   double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   double upper=Upper(idx);
   double lower=Lower(idx);
   double width=upper-lower;
   double ma=lower+width/2;
   if(close>=upper || (close>lower && close<ma))
      result=100;
//--- retorna o resultado
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 Eu não consegui entender o "Mistério da primeira semana", então basta colocar o timer.

//+------------------------------------------------------------------+
//| "Tick" event handler function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(PositionSelect(Symbol())) return;
   if(TimeCurrent() < D'2012.10.08 10:55') return;
   
   ExtExpert.OnTick();
  }

O real acima, o resultado do teste abaixo.

compare-chart

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1288

Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Harami de Alta/Harami de baixa + Estocástico Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Harami de Alta/Harami de baixa + Estocástico

Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas (candlestick) "Harami de Alta/Harami de baixa", e confirmado pelo indicador Estocástico. O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.

Módulo de sinal de Negociação: Simples Sinal de cruzamento de MA Módulo de sinal de Negociação: Simples Sinal de cruzamento de MA

Simples Sinal de cruzamento de MA para o Assistente de Expert Advisors.

Servidor DDE Servidor DDE

Exportação dos dados em tempo real do MQL5 para o Excel (DDE).

Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Harami de Alta/Harami de baixa + CCI Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Harami de Alta/Harami de baixa + CCI

Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas (candlestick) "Harami de Alta/Harami de baixa", e confirmado pelo indicador Commodity Channel Index (CCI). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.