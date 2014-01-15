Participe de nossa página de fãs
JPAlonso-modoki - expert para MetaTrader 5
Cópia analisada do EA de JPAlonso, atual campeão da ATC2012.
Modificado do Gerado.
Usando Envelopes 200, dev 0,35.
//+------------------------------------------------------------------+ //| "Votando" que o preço vai crescer. | //| ENTRADA: não. | //| SAÍDA: número de "votos" que o preço vai crescer. | //| OBSERVAÇÃO: não. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::LongCondition() { int result=0; int idx =StartIndex(); double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; double ma=lower+width/2; if(close<=lower || (close<upper && close>ma)) result=100; //--- retorna o resultado return(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| "Votando" que o preço vai cair. | //| ENTRADA: não. | //| SAÍDA: número de "votos" que o preço vai crescer. | //| OBSERVAÇÃO: não. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::ShortCondition() { int result =0; int idx =StartIndex(); double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; double ma=lower+width/2; if(close>=upper || (close>lower && close<ma)) result=100; //--- retorna o resultado return(result); } //+------------------------------------------------------------------+
Eu não consegui entender o "Mistério da primeira semana", então basta colocar o timer.
//+------------------------------------------------------------------+ //| "Tick" event handler function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(PositionSelect(Symbol())) return; if(TimeCurrent() < D'2012.10.08 10:55') return; ExtExpert.OnTick(); }
O real acima, o resultado do teste abaixo.
