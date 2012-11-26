CodeBaseРазделы
Советники

JPAlonso-modoki - эксперт для MetaTrader 5

Atsushi Yamanaka | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
11291
(43)
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс

Модификация от сгенерированного.

Используется индикатор Envelopes с периодом усреднения 200, отклонение - 0.35.

//+------------------------------------------------------------------+
//| "Voting" that price will grow.                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: number of "votes" that price will grow.                  |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalEnvelopes::LongCondition()
  {
   int result=0;
   int idx   =StartIndex();
   double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   double upper=Upper(idx);
   double lower=Lower(idx);
   double width=upper-lower;
   double ma=lower+width/2;
   if(close<=lower || (close<upper && close>ma))
      result=100;
//--- return the result
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Voting" that price will fall.                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: number of "votes" that price will fall.                  |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalEnvelopes::ShortCondition()
  {
   int result  =0;
   int idx     =StartIndex();
   double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   double upper=Upper(idx);
   double lower=Lower(idx);
   double width=upper-lower;
   double ma=lower+width/2;
   if(close>=upper || (close>lower && close<ma))
      result=100;
//--- return the result
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Я не смог разгадать "Тайну первой недели", поэтому просто поставил таймер.

//+------------------------------------------------------------------+
//| "Tick" event handler function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(PositionSelect(Symbol())) return;
   if(TimeCurrent() < D'2012.10.08 10:55') return;
   
   ExtExpert.OnTick();
  }

 

Реальная торговля выше, результат теста ниже.

compare-chart 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1288

