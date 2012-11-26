Смотри, как бесплатно скачать роботов
JPAlonso-modoki - эксперт для MetaTrader 5
- 11291
-
Модификация от сгенерированного.
Используется индикатор Envelopes с периодом усреднения 200, отклонение - 0.35.
//+------------------------------------------------------------------+ //| "Voting" that price will grow. | //| INPUT: no. | //| OUTPUT: number of "votes" that price will grow. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::LongCondition() { int result=0; int idx =StartIndex(); double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; double ma=lower+width/2; if(close<=lower || (close<upper && close>ma)) result=100; //--- return the result return(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| "Voting" that price will fall. | //| INPUT: no. | //| OUTPUT: number of "votes" that price will fall. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::ShortCondition() { int result =0; int idx =StartIndex(); double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; double ma=lower+width/2; if(close>=upper || (close>lower && close<ma)) result=100; //--- return the result return(result); } //+------------------------------------------------------------------+
Я не смог разгадать "Тайну первой недели", поэтому просто поставил таймер.
//+------------------------------------------------------------------+ //| "Tick" event handler function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(PositionSelect(Symbol())) return; if(TimeCurrent() < D'2012.10.08 10:55') return; ExtExpert.OnTick(); }
Реальная торговля выше, результат теста ниже.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1288
