请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
从原生版本修改。
使用包络线 200, dev 0.35。
//+------------------------------------------------------------------+ //| "投票" 价格将会增长。 | //| INPUT: 无。 | //| OUTPUT: 价格会增长的"投票"数。 | //| REMARK: 无。 | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::LongCondition() { int result=0; int idx =StartIndex(); double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; double ma=lower+width/2; if(close<=lower || (close<upper && close>ma)) result=100; //--- 返回结果 return(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| "投票" 价格将会下跌。 | //| INPUT: 无。 | //| OUTPUT: 价格会下跌的"投票"数。 | //| REMARK: 无。 | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::ShortCondition() { int result =0; int idx =StartIndex(); double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; double ma=lower+width/2; if(close>=upper || (close>lower && close<ma)) result=100; //--- 返回结果 return(result); } //+------------------------------------------------------------------+
我无法得到的"神秘的第一周", 所以干脆放置计时器。
//+------------------------------------------------------------------+ //| "即时报价" 事件处理函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(PositionSelect(Symbol())) return; if(TimeCurrent() < D'2012.10.08 10:55') return; ExtExpert.OnTick(); }
实际结果在上, 测试结果在下。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1288
趋势延续因子
该指标判断趋势和它的方向KeltnerChannelWithFlatZone
该 Keltner 通道指标有附加的横盘区域
该 IndMATEMA 指标基于两条 MA 和两条 TEMA 的交叉。
该 IndMATEMA 指标基于开盘价和收盘价的两条 MA 和两条 TEMA 的交叉。追逐趋势 1.0
该指标计算价格与它之前值的偏离