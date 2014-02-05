代码库部分
EA

JPAlonso-modoki - MetaTrader 5EA

Atsushi Yamanaka
从原生版本修改。

使用包络线 200, dev 0.35。

//+------------------------------------------------------------------+
//| "投票" 价格将会增长。                                               |
//| INPUT:  无。                                                      |
//| OUTPUT: 价格会增长的"投票"数。                                      |
//| REMARK: 无。                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalEnvelopes::LongCondition()
  {
   int result=0;
   int idx   =StartIndex();
   double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   double upper=Upper(idx);
   double lower=Lower(idx);
   double width=upper-lower;
   double ma=lower+width/2;
   if(close<=lower || (close<upper && close>ma))
      result=100;
//--- 返回结果
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "投票" 价格将会下跌。                                               |
//| INPUT:  无。                                                      |
//| OUTPUT: 价格会下跌的"投票"数。                                      |
//| REMARK: 无。                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalEnvelopes::ShortCondition()
  {
   int result  =0;
   int idx     =StartIndex();
   double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   double upper=Upper(idx);
   double lower=Lower(idx);
   double width=upper-lower;
   double ma=lower+width/2;
   if(close>=upper || (close>lower && close<ma))
      result=100;
//--- 返回结果
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 我无法得到的"神秘的第一周", 所以干脆放置计时器。

//+------------------------------------------------------------------+
//| "即时报价" 事件处理函数                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(PositionSelect(Symbol())) return;
   if(TimeCurrent() < D'2012.10.08 10:55') return;
   
   ExtExpert.OnTick();
  }

 

实际结果在上, 测试结果在下。

比较-图表 

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1288

