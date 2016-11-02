ADXCrossing指標を使った取引システム。

取引の決定は、色のついた指標の点が発生した際になされます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたADXCrossing.ex5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは https://www.mql5.com/en/code/1578 でダウンロードすることができます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定の例

H1での2014のUSDJPYのテスト結果：

図2 テスト結果チャート