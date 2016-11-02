コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Arbitrage II - MetaTrader 5のためのインディケータ

Ernst Van Der Merwe | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1001
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標3組/通貨に由来する2つの通貨間の差を表す2つの線をプロットします。

EURUSD、EURJPY、GBPUSD、GBPJPY、USDCAD、USDCHF または USDJPYに適用されます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12791

AdaptiveCyberCycleSign AdaptiveCyberCycleSign

AdaptiveCyberCycle オシレータのメインラインとシグナルラインの交差に基づいたセマフォシグナル指標

Smoothed_RSI and RSI_of_MA Smoothed_RSI and RSI_of_MA

移動平均の平滑化されたRSI指標とRSI。

アクティブチャート アクティブチャート

このエキスパートアドバイザーを使用すると、現時点でアクティブなチャートを決定することができます。

CCICandle CCICandle

ローソク足のシーケンスとして実装されたCCI 指標