ポケットに対して
インディケータ

PChannel_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPChannel指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はPChannel.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。

図1　PChannel_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15194

