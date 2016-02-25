無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ForexProfitBoost_2nb - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
TradeLikeaPro.ru
内容
2つの移動平均線とボリンジャーバンドに基づいて着色されたヒストグラムとして作られたトレンドインディケータです。
これは、トレンドインディケータなので、レンディングなマーケットで最良の結果を提供します。<もみ合い相場ではあまりにも多くの偽のシグナルが存在することになります（フィルタが必要となります）。インジケータは、通貨ペアのトレンドの存在と強さを示します。シグナルには3色が使用され、デフォルト色は、黄色、青と赤です。
ご想像のとおり、赤は弱気傾向を示し、青は強気傾向を示します。黄色は現在の傾向トレンドの弱体性、可能なトレンド変化、プルバックまたはフラット期間を示しています。チャート上に黄色が多いほど、トレンド変化の可能性が高いです。より詳細な説明は、次のリンクで入手可能です。
図１ForexProfitBoost_2nb インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12602
