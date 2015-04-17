请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_TrendlessAG_Hist - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1202
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这款 Exp_TrendlessAG_Hist EA 基于 TrendlessAG_Hist 趋势指标生成的信号。
在柱线收盘时，如果指标直方图改变方向，交易信号形成。
此 EA 需要指标的编译文件 TrendlessAG_Hist.ex5 以便运行。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 USDJPY H12:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12586
TrendlessAG_Hist
一款低趋势指标 (基于书籍 "Trading with DiNapoli Levels -- 依据 DiNapoli 级别交易") 制作彩色直方图。TrendlessAGSign
一款信号量指标，使用来自 TrendlessAG 振荡器的零轴突破来生成信号。
NRatioSign
一款信号量指标，采用的算法基于来自 NRatio 指标的超卖和超买级别交叉。NRatio_Signal
此 NRatio_Signal 指标显示来自固定时间帧的 NRatio 指标的当前趋势信息。