Exp_TrendlessAG_Hist - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Эксперт Exp_TrendlessAG_Hist построен на основе сигналов трендового индикатора TrendlessAG_Hist.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при изменении направления движения гистограммы индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TrendlessAG_Hist.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H12:

Рис. 2. График результатов тестирования

HLR_HTF_Signal HLR_HTF_Signal

Индикатор HLR_HTF_Signal выводит направление тренда и сигналы для сделок на базе индикатора HLRSign.

Ozymandias_HTF_Signal Ozymandias_HTF_Signal

Индикатор Ozymandias_HTF_Signal выводит направление тренда и сигнал для сделок на базе индикатора OzymandiasSign.

WPR_DiverSign WPR_DiverSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами WPR на экстремумах с последних пяти баров.

Force_DiverSign Force_DiverSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами Force Index на экстремумах с последних пяти баров.