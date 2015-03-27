Ставь лайки и следи за новостями
Exp_TrendlessAG_Hist - эксперт для MetaTrader 5
Эксперт Exp_TrendlessAG_Hist построен на основе сигналов трендового индикатора TrendlessAG_Hist.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при изменении направления движения гистограммы индикатора.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TrendlessAG_Hist.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор HLR_HTF_Signal выводит направление тренда и сигналы для сделок на базе индикатора HLRSign.Ozymandias_HTF_Signal
Индикатор Ozymandias_HTF_Signal выводит направление тренда и сигнал для сделок на базе индикатора OzymandiasSign.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами WPR на экстремумах с последних пяти баров.Force_DiverSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами Force Index на экстремумах с последних пяти баров.